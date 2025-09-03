赤いハチマキ、しっかりと前を見据えて…東京世界陸上(９月13〜21日、東京・国立競技場)女子5000メートル出場が内定した山本有真(25)＝積水化学＝が幼少期の写真を公開し、話題になっている。「この度、東京世界陸上の日本代表に選出していただきました」とインスタグラムに書き込み、日本代表入りを報告。世界陸上への決意を表明した上で、自身の競技の写真とともに、幼いころの?駆けっこ?ショットをアップ。赤いハチマキ、