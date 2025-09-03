三笘薫のブライトンが開幕から３戦目のマンチェスター・シティ戦で、今季リーグ戦初勝利を手にした。決勝ゴールをアシストした三笘は「初勝利ですし、（相手が）マンCということも含めて大きな勝利だと思います」と声を弾ませた。本拠地のアメックススタジアムにマンCを迎えたこの試合。19分には、FWダニー・ウェルベックのパスに反応した三笘が中央にダイアゴナルに走り込み、ペナルティーエリアすぐ外から右足で強烈なミドル