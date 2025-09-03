９月の米国遠征でメキシコ代表、アメリカ代表と戦う森保ジャパン。ユニットとして注目すべきは、複数のコアメンバーが不在の守備ブロックだ。識者の河治良幸氏に「あえてキーマンをひとり挙げるなら？」と聞くと、返ってきた答は「渡辺剛選手」だった。「町田（浩樹）選手、伊藤（洋輝）選手、冨安（健洋）選手、高井（幸大）選手、谷口（彰悟）選手らがいない中で、どれだけリーダーシップを発揮できるか。個で見たら実力的に申