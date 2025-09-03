富士山の噴火を想定し、行政や建設業などによる官民連携の訓練が行われました。降り積もる大量の火山灰は生活に欠かせない車にも大きな影響を及ぼします。 【写真を見る】富士山噴火想定の官民連携訓練 8月、内閣府が公開したシミュレーション動画です。富士山の噴火に備え、日頃の準備を呼びかけました。 9月3日、静岡県富士市では南海トラフ巨大地震に伴い、富士山で大規模噴火が発生した想定の訓練が行われ、市の関係