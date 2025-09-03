福山市が３日、個人や法人の１９７件分の土地登記簿に記載される個人情報が漏えいしたと明らかにしました。 福山市によると今月２日、弓削商船高等専門学校の「弓削丸」体験乗船会の応募ページに 住所などが記載されているエクセルファイルが掲載されていると市民から連絡がありました。 市職員が確認したところ、１日に掲載したファイルに、他の業務で利用する個人・法人１９７件の 土地登記簿に記載されている名義人や