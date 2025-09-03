9月2日夜、浜松市のコンビニエンスストアで、男が店員にはさみを突き付け、現金を要求して逃走する強盗未遂事件がありました。警察は防犯カメラの画像を公開し、情報提供を呼びかけています。 【写真を見る】現場で事件を捜査する警察 2025年9月2日午後10時半ごろ、浜松市中央区大瀬町のコンビニエンスストアで、店に入ってきた男が店員の女性にはさみを突き付け現金を要求しました。店員が非常ボタンを押すと、男は、何も取らず