大阪・関西万博「ポーランドパビリオン」のXが3日に更新され、日本初公開のお宝が公開された。【写真】ポーランド館で公開されたショパン自筆楽譜原本8月28日から同日まで「フリデリク・ショパンウィーク」が開催。ショパンに関連した展示が充実する中、「最も貴重な見どころのひとつ」として、ショパンの自筆楽譜の原本展示が実現した。「フリデリク・ショパン国立研究所のコレクションより、万博のために特別に公開される