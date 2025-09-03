11人組ガールズグループのME:Iが3日、都内で1ST ALBUM『WHO I AM』リリース記念SHOWCASEを開催した。【写真】アロハ〜！南国風で決めポーズした中村海人、MOMONAら豪華声優陣たちイベントでは、オフショットを交えながら今夏のアリーナツアーを振り返ることに。MIUが北海道公演を担当。会場では、牛乳が飲み比べ用に4種類の用意があったそう。牛乳のブランドの写真を公開し、MIUは「ツキサップというブランドが圧倒的に人気で