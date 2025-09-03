自民党の麻生派会合で講演する麻生最高顧問＝3日午後、横浜市自民党内で3日、石破茂首相（総裁）が当面の続投を表明したことを受け、総裁選前倒し論が拡大した。麻生太郎最高顧問は、横浜市で開いた麻生派会合で「前倒しを要求する書面に署名し、提出する」と明言した。武部新氏ら閣内の副大臣と政務官4人も前倒しへの賛成を表明。首相は2日の両院議員総会で進退に関し「しかるべき時に決断する」と踏み込んだものの、理解を得ら