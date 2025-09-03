連邦地裁のジョン・チュン判事が、「Amazonがサードパーティー販売業者に不当に高い手数料を課し、負担を消費者に転嫁した」という集団訴訟の審理を認める判決を下しました。この集団訴訟の対象は実に2億8800万人と、史上最大規模の集団訴訟となる見込みです。Amazon must face US nationwide class action over third-party sales | Reutershttps://www.reuters.com/legal/government/amazon-must-face-us-nationwide-class-actio