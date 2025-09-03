男子プロゴルフツアーのロピアフジサンケイ・クラシックは４日から４日間、山梨・富士桜ＣＣ（７４２４ヤード、パー７０）で行われる。今大会から大手スーパーマーケット「ロピア」が特別協賛。選手の獲得賞金（総額１億１０００万円）とは別に、帯同キャディー（プロキャディー）に選手獲得賞金の１０％相当が贈られることが決定した。優勝者のキャディーには「ロピア・ベストサポート賞」が贈呈される。日本ゴルフツアー機構