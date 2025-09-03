◆イースタン・リーグ巨人―ヤクルト（３日・Ｇタウン）巨人・田中将大投手が２軍・ヤクルト戦で先発。８月２９日の登録抹消後、初登板で５回６５球で２安打無失点と再昇格へアピールした。最速は１４６キロ。３回までに４三振を奪った。初回、先頭の武岡に左越え二塁打を許したが、並木を詰まらせて三ゴロ。二塁走者を進ませず、１死二塁から山田と対決した。初球は見逃しを奪い、１ストライクからの２球目、外角低めのカッ