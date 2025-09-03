霧島連山の新燃岳では3日、噴煙が火口から2300メートルの高さまで上がり、空の便にも影響が出ています。 新燃岳の噴火では3日、噴煙が最高で2300メートルの高さまで上がりました。2000メートルを超えたのは、先月28日以来です。 （記者）「街なかは急な降灰で、目も開けられません」 灰は西に流れ、霧島市牧園町高千穂では街が灰に覆われました。車は灰をまき上げながら走り、視界を遮るほどでした。 降灰の