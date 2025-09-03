ＮＹ原油時間外取引６４ドル台前半に急落、ＯＰＥＣプラスが供給引き上げ検討との報道で 東京時間19:28現在 ＮＹ原油先物10 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝64.33（-1.26-1.92%）