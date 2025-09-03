中部地方のおすすめスポットを紹介しています。きょうは、富山県から。富山湾を満喫する氷見市の旅です。富山県の北西部にある、海沿いのまち・氷見市。能登半島の付け根に位置していて、富山湾越しに立山連峰を望むことができます。佐伯キャスター「夏の富山湾を学んで食べて楽しむ氷見の旅に出発です！」氷見市の石川県との県境近くにある富山県栽培漁業センター。ここでは卵から育てた稚魚を海に放流し成長した魚を