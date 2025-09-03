「イースタン、巨人−ヤクルト」（３日、ジャイアンツタウンスタジアム）巨人・田中将大投手が２軍降格後、初の先発登板。５回２安打無失点、無四球４奪三振と好投した。６５球を投げ、最速は１４６キロだった。初回、先頭の武岡に左中間越えの二塁打を浴びて危機を迎えるが、１死後には山田をカットボールで二ゴロに仕留め、２死三塁となって沢井はスプリットで空振り三振に切るなど得点を許さず。石塚の先頭打者弾で１点