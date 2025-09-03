プロ野球のファームは3日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて7試合が行われた。楽天―DeNA戦（森林どりスタジアム泉）は6―6の引き分け。楽天先発・滝中は5回8安打5失点。浅村が4回に同点の4号ソロ、小郷が7回に1号ソロ。石原が3安打3打点、育成選手の平良が3安打をマークした。DeNA先発・森唯は5回6安打1失点。井上が5回に9号2ラン、1番・梶原が2安打2打点だった。西武はロッテ戦（カーミニークフィールド