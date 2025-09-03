去年の元日に発生した能登半島地震から1年8か月が経ちました。富山市にある福祉の総合施設「サンシップとやま」では、今も地震による被害の復旧工事が続いていて、利用者や関係者から不便だという声があがっています。工事の進ちょくや今後の見通しを取材しました。富山市安住町にある県総合福祉会館「サンシップとやま」です。建物のシンボル・三角屋根は今も復旧作業が続いています。施設には福祉関係などおよそ20の団体が入居し