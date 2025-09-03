俳優の清水尋也容疑者（２６）が３日早朝、麻薬取締法違反容疑で警視庁に逮捕された。９月２９日にスタートするＮＨＫの連続テレビ小説「ばけばけ」にも出演予定だったが、取りやめとなったことも明らかになった。ＮＨＫは３日、デイリースポーツの取材に対し、「『ばけばけ』について、出演を予定しておりましたが、取りやめました」と説明した。高石あかりがヒロイン・松野トキを演じる「ばけばけ」は、小泉セツ＆八雲（ラ