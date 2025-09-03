JR東日本によりますと、総武本線は午後7時現在、旭駅と松岸駅の間の上下線で運転を見合わせています。午後5時過ぎに線路を巡回していた作業員が架線に向かって線路脇から木が倒れかかっているのを発見したということです。JR東日本によりますと、けが人などの情報は入っておらず、現在、伐採作業を行っているということです。また、倒木と車両の接触も確認されていないということです。JR東日本は安全が確認され次第運転を再開する