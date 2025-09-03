赤沢経済再生相が、日米関税交渉のため4日からアメリカを訪問します。赤沢経済再生相は、アメリカとの関税をめぐる協議のため、4日から6日までの日程でアメリカを訪問すると発表しました。赤沢経済再生相は8月28日に訪米する予定でしたが、事務レベルでの事前協議が必要として急きょ取りやめていました。協議で日本側は、80兆円の投資について、アメリカが求める共同文書の作成と引き換えに、自動車関税の早期引き下げや相互関税の