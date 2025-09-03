歌手で俳優の福山雅治（56）と女優有村架純（32）が3日、映画「ブラック・ショーマン」（田中亮監督、12日公開）の公開直前イベントで東京・新宿のど真ん中に登場した。同作は東野圭吾氏の小説「ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人」の映画化。元中学校教師の父を殺された神尾真世（有村）が、かつてラスベガスで名をはせた元マジシャンの叔父・神尾武史（福山）と事件の謎に挑む。2人が西武新宿ペペ前広場に姿を現すと「まし