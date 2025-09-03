3日朝にかけて猛烈な雨が降った県内。落雷によるとみられる火災も発生しました。雨の峠は越えましたが、上越市では各地で冠水や浸水の被害が発生しました。また、土砂崩れによる落石で車が巻き込まれ乗っていた女性がケガをしました。地面に叩きつける雨……日付が変わると雨は激しさを増し、さらに、雷が鳴り響きます。明るくなった次の瞬間……気象台は9月2日、線状降水帯の予測情報を発表しました。これまでに、発生は確認され