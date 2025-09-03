日本代表で結果を出すために決断した古巣への復帰--。MF伊東純也(ゲンク)が着実に北中米ワールドカップへの準備を進めている。伊東は今夏、3シーズン所属したスタッド・ランスを離れ、2019年2月に欧州生活をスタートさせた古巣ベルギー・ゲンクに完全移籍。アメリカ遠征2日目の現地時間2日、報道陣の取材に応じた伊東は移籍について「W杯のことを考えた?」と問われると、「だいぶ考えましたね」と正面から答えた。「ヨーロッパ