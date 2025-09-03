[9.3 ルヴァン杯準々決勝第1戦](埼玉)※19:30開始主審:御厨貴文副審:梅田智起、森川浩次<出場メンバー>[浦和レッズ]先発GK 16 牲川歩見DF 14 関根貴大DF 5 マリウス・ホイブラーテンDF 28 根本健太DF 88 長沼洋一MF 6 松本泰志MF 22 柴戸海MF 21 大久保智明MF 10 中島翔哉MF 9 原口元気FW 12 チアゴ・サンタナ控えGK 15 松山健太DF 26 荻原拓也DF 3 ダニーロ・ボザDF 4 石原広教MF 24 松尾佑介MF 39 早川隼平MF 8 マテウス・