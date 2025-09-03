派遣労働者に総額およそ1700万円の賃金を未払いか。人材派遣会社の社長を労働基準監督署が逮捕しました。豊田労基署に逮捕・送検されたのは、愛知県豊田市の人材派遣会社「ネクセル」の社長の男(35)です。労基署によりますと、男は去年9月からの2カ月分の定期賃金、あわせて1668万円ほどを、ベトナム人などの派遣労働者38人に支払わなかった疑いが持たれています。去年11月に労基署に相談があり未払いが発覚していて、行政