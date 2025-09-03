熊本にいながら台湾グルメを味わえる！待っていた方もいるのではないでしょうか？ 台湾のマンゴーを1玉つかった水を使わない贅沢なかき氷！■山本紗英子アナ「シャリシャリのミルクベースの濃厚なマンゴーの氷にライチ味のシュワシュワはじける炭酸のエスプーマが体を一気に冷やしてくれます」3日から鶴屋で始まった「台湾フェア」。3回目となる今年は「ご飯」「麺」「点心」を中心とした台湾グルメ29