漫画家でタレントの浜田ブリトニー（46）が2日配信のABEMA「愛のハイエナ4」にゲスト出演。霊感商法被害について赤裸々に告白した。スタジオトークでさらば青春の光・森田哲矢が「浜田さん、霊感商法に引っかかった過去が…」と切り出すと、浜田は「占いとか行きすぎて、8年間で1500万円ぐらい使っちゃった」と衝撃告白した。スタジオから驚きの声が上がる中で、ニューヨーク・屋敷裕政が「そんなに課金しがいがあったんです