3日午前11時前に韓国・ソウルの中心部にある飲食店で、店主の男に3人が刺され死亡する事件がありました。3人を刺殺した店主の男のことを知るという女性は、普段の様子について「店主は若くて、とても印象がよかった」と話します。現場となった店の前には規制線が張られ、警察官がメモを取りながら店を出入りする様子が見られました。飲食店が立ち並ぶ一角ということもあって、事件を受けて報道陣や市民が集まり騒然としていました