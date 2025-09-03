THE ORAL CIGARETTESが、約6年ぶりとなるアリーナツアー＜AlterGeist0000 ARENA TOUR 2025＞の模様を収めたLIVE Blu-rayを12月24日に発売することが発表された。本ツアーは6thアルバム『AlterGeist0000』を携え、2025年4月に横浜アリーナと大阪城ホールで各2日間開催。総動員数は約4万人を記録した。映像化にあたっては4月19日に大阪城ホールで開催されたファイナル公演のライブ映像を中心に、豪華ゲストとのコラボレーション映像