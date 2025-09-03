メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県瀬戸市出身の藤井聡太七冠が2年ぶりの海外対局です。4日にシンガポールで開幕する将棋の王座戦を前に、意気込みを語りました。 3日にシンガポールに到着した藤井七冠と挑戦者の伊藤匠叡王。 会場のホテルでは、対局を前に準備が大詰めを迎えていました。 対局とあわせて注目される「勝負めし」と「おやつ」のメニューは…。 「私たちは多くの議論を重ね、対局者