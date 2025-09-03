Marshall Groupは、テレビ用サウンドバー「Heston」シリーズの新製品として、コンパクトサウンドバー「Heston 60」と、迫力ある低音を響かせるサブウーファー「Heston Sub 200」を発表しました。両製品は2025年9月23日（火）より公式サイトで販売開始となり、10月下旬より小売店でも発売予定です。 「Heston 60」（ブラック） 記事のポイント マーシャルらしいクラシックなデザインが特徴のサウンドバー＆サブウーファー