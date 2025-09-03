３日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、大麻を含む植物片を所持したとして警視庁が麻薬取締法違反の疑いで俳優・清水尋也容疑者（２６）を逮捕したことを報じた。この日の番組では、清水容疑者への捜査が今年１月の情報提供を受け、警視庁薬物銃器対策課の専門チーム、通称「特命捜査班」によって進められてきたことを報道。これを受け、キャスターを務める井上貴博アナウンサーは「今年の