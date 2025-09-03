メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県豊田市の人材派遣会社の代表取締役の男が、ベトナム人労働者などの賃金を支払っていなかったとして、労働基準監督署に逮捕・送検されました。 豊田労働基準監督署によりますと、労働基準法違反の疑いで逮捕・送検されたのは豊田市の人材派遣会社「ネクセル」の代表取締役の男(35)です。 男は、派遣労働者のべ73人に対し、去年9月と10月の2カ月分の賃金計約1660万円を支払わなかった