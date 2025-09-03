１３日開幕の東京世界陸上に出場する、いずれもミズノ所属で男子２００メートルの飯塚翔太、４００メートルの佐藤風雅、やり投げのディーン元気が３日、オンライン取材に応じた。佐藤は７月の日本選手権で失格も、訂正され優勝。３大会連続で代表入りとなり、「さまざまな経緯があったが、今は競技に集中して切り替えられている。いただいた裁定は素直に受け止めている。メンタルの低下はない」と大舞台への気持ちを語った。