セブン-イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、“レジ横”の揚げ物を対象とした割引セールを、9月7日から5日間限定で実施します。組み合わせ自由セール対象商品は「北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ」（108円、エリアによって異なる。以下税込み）、「五目春巻」（120.96円）、「からあげ棒」（198.72円）の3品。これらの中から、一度に2個購入ごとに80円引きとなります。商品の組み合わせは自由です。なお、「北海道産