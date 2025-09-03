11人組ガールズグループのME:Iが3日、都内で1st ALBUM『WHO I AM』リリース記念SHOWCASEを開催した。【集合ショット】『第75回NHK紅白歌合戦』Number_i、ME:Iら初出場歌手が勢ぞろいイベントでは、オフショットを交えながら今夏のアリーナツアーを振り返ることに。最初の会場だった長野公演はSHIZUKUが担当で、公開した写真はストレッチするKOKONAだった。体が固いKOKONAは「最終日までに体を柔らかくする」と宣言していたそう