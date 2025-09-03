◇大学ゴルフスポニチ共催第2回パンパシフィック大学ゴルフスーパーリーグbyNIGITA第1日（2025年9月3日静岡県グランフィールズCC＝男子7219ヤード、女子6164ヤード、いずれもパー71）岩井ツインズの弟の岩井光太（日大3年）は3バーディー、1ボギーの2アンダー69で回り、男女ミックスで順位が決まる個人戦を14位で発進した。ホールアウト後、岩井は「うまくまとめられた。練習ラウンドが78と75だったので、少し心配