◇バレーボール女子世界選手権決勝トーナメント準々決勝日本ーオランダ（2025年9月3日タイ・バンコク）バレーボール女子の世界選手権は3日、タイ・バンコクで決勝トーナメント準々決勝が行われ、日本（世界ランク4位）はオランダ（同8位）と対戦。第1セットを20−25で落とした。第1セットは石川、佐藤、和田、島村、宮部、関、小島（リベロ）がスタメン出場。サーブミスが目立ち、序盤から点差を広げられた日本。13