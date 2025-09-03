「広島−ＤｅＮＡ」（３日、マツダスタジアム）広島・大瀬良大地投手（３４）が“怪投”で三回までを無失点に抑えた。立ち上がりから制球が不安定な右腕。初回は１死から２者連続で四球を与えるも、オースティン、佐野を打ち取る。二回も先頭の山本に四球に与えたが、得点は許さなかった。三回は１死から３者連続で四球を与えると、マツダは異様な雰囲気に。続く佐野の打席中にはベンチからトレーナーがマウンドに向かう場