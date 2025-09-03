パラグライダーが海に落下し、男性1人が死亡、女性1人が心肺停止です。中城海上保安部によりますと、3日午後1時半ごろ、沖縄・南城市で「ビーチの沖合にパラグライダーが落下し人が浮いている」と目撃者から通報がありました。通報を受けた消防がビーチから約80メートルの沖合で40代の男性と20代の女性を救助しましたが、男性は死亡、女性は心肺停止の状態です。男性はパラグライダーを運営する会社のスタッフで、女性は客だったと