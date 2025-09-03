俳優陣内孝則（67）が3日、都内で行われた「第23回グッドエイジャー賞」授賞式に出席した。「活きいき・楽しく・かっこよく」をテーマに魅力ある人生を送っていくことから選ばれた。陣内は「遠く中東のアラブに“人が幸福になるための5つの方法”ということわざがあります。それはさて置き、本日はお足元がちゃんとした中、足を運んでいただきありがとうございます。まさか、自分が社会貢献をしているとは思わず、栄えある賞をいた