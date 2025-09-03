歌手麻倉未稀（65）が3日、都内で行われた「第23回グッドエイジャー賞」授賞式に出席した。「活きいき・楽しく・かっこよく」をテーマに魅力ある人生を送っていくことから選ばれた。麻倉は「60歳をすぎてから自由に羽ばたこうと、歌もいろいろな所で歌わせていただいています。2017年（平29）に乳がんを患ってからは、がんの啓発活動をやって来て、支えてくれくれた人たちのおかげだと思います。これからも頑張ってやっていこうと