『その不倫、地獄行きです！―不倫制裁コーディネーター結子の記録―』（サル山ハハヲ/KADOKAWA）第5回【全5回】【漫画】『その不倫、地獄行きです！―不倫制裁コーディネーター結子の記録―』を第1回から読む結婚して3年、優しい夫と夫婦円満で幸せな生活を送っていた未希。義両親が跡取りを心待ちにしている中、なかなか子どもができないことに心苦しさを感じていたのだが…。ある日、独身の姉・真希から妊娠5カ月であることを告