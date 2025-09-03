愛知県みよし市は、すべての小中学校の廊下に防犯カメラを設置する方針です。 【写真を見る】小中学校の廊下に防犯カメラ設置へ 7月に中学校男性講師が女子更衣室で盗撮したとされる事件…盗撮防ぐ抑止力に 愛知・みよし市 みよし市内の中学校ではことし7月、男性講師がプールの女子更衣室で生徒を盗撮したとして逮捕され、市は第三者委員会を設置して、再発防止策などを検討しています。 こうした中、みよし市は9月2日、