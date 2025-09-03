『花村ちゃん、セフレがいる結婚ってアリですか? 2』（まさぺこ/KADOKAWA）第19回【全21回】【漫画】『花村ちゃん、セフレがいる結婚ってアリですか?』を第1回から読むルール絶対主義の花村かおり・28歳は、大学院を卒業して入社3カ月目を迎えたある日、会社の部長と先輩がラブホテルから出てくるところを目撃。ふたりは既婚者だったため、花村は自分のルールに則り“不倫は絶対に許せない！”と息巻いていたが、後日、部長と先輩