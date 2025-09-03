飛騨地方の特産、「宿儺（すくな）かぼちゃ」の品評会が、岐阜県高山市で行われました。 【写真を見る】飛騨の特産“宿儺（すくな）かぼちゃ”の品評会 ｢例年と比べ小ぶりだがとても甘くておいしい｣ 出荷の最盛期迎える 岐阜･高山市 宿儺かぼちゃは、ヘチマのような形とホクホクとした食感が特徴で、いま出荷の最盛期を迎えています。 3日高山市で開かれた品評会には宿儺かぼちゃ64点が出品され、JAの関係者らが品質や大きさ、