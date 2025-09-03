参加者の表情には充実感が見えた。手をつないでゴールするシーンも(C)AKIHIKO HARIMOTOトライアスロンの普及に長年取り組む「チームケンズ」が8月30日、山梨県甲府市の小瀬スポーツ公園で「チームケンズカップアクアスロン大会in山梨・小瀬スポーツ公園 2025」を開催した。アクアスロンは「水泳＋ランニング」で構成され、トライアスロンの登竜門とも呼ばれる競技。この日は子どもから大人まで幅広い世代150人が参加し、全員が笑