8月に新潟市のショッピングセンターで、カセットコンロ用のガスボンベが爆発しました。家庭でも身近な『ガスボンベ』の取り扱いの注意点を消防に聞きました。 お盆休み真っ最中の新潟市の商店街。通行人が行き交う昼前に事故は起こりました。8月13日、新潟市中央区本町通の青梅ショッピングセンターで爆発が起き、男性2人がケガをしました。原因は、鮮魚店の卓上カセットコンロ用のガスボンベとみられています。