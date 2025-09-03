俳優の加藤清史郎さんは9月3日、自身のInstagramを更新。動画でバク転を披露し、反響を呼んでいます。【動画】加藤清史郎の美しいバク転「フォームめちゃめちゃ綺麗すぎる」加藤さんは「バク転矯正動画」とつづり、1本の動画を公開。練習場のような場所できれいなバク転を披露しています。「オフ感丸出しなとってもリアルな投稿としてupしちゃいます笑」とあるように、プライベート感のある投稿です。バク転のフォームもとても美し